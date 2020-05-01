雄獅斥資上億，在台北東區打造「台灣粉」外牆，相當吸睛。（雄獅提供）

雄獅斥資上億，在台北東區打造「台灣粉」外牆，相當吸睛。（雄獅提供）

粉紅口罩不稀奇，東區有片全粉的！雄獅旅遊斥資上億元，在台北東區打造旗艦概念館，全新首發外牆今早曝光，搭上最火熱的粉紅話題，整片外牆粉到爆，取名「台灣粉」，不只有粉紅色的意思，也取諧音台灣粉（Taiwan Fans），要全力幫台灣圈粉。

「這是送給台灣的禮物！」雄獅旅遊集團董事長王文傑說，一場新冠疫情下來，原本要衝旅外市場的東區旗艦店，只能做國旅了，但這或許是最好的安排，開幕的「首發」外牆就獻給台灣，台灣粉的概念不只是顏色，還要讓所有人變成台灣的粉絲。

雄獅這副粉紅色外牆，亮相前保密到家，特別選在五一連假與民眾見面，除了是慶祝五天零確診，也響應指揮中心的「防疫新生活運動」，鼓勵民眾走出戶外，感受台灣之美，幫國旅注入一劑強心針。

王文傑認為，1000億元的出境商機，若轉為入境可創造1兆元市場產值，雄獅去年國旅營收貢獻僅約近20億元，未來將強化國旅動能，目標未來將內需市場的營收貢獻成長3倍、達60億元。

王文傑表示，旅遊產業需求終究會回來，但面對漫長的恢復期，唯有維繫品牌價值、維護股東權益，才能讓雄獅在潛伏期儲備實力再起。

王文傑也宣示，雄獅決定從旅遊產業轉型為生活產業，持續加強人才培育，投入自動化、改變通路、改變品牌定位，目標將現有的一半員工進入生活產業，達成3千人就地轉型。

(中時 )