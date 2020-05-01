無論謠傳說北韓最高領導人金正恩是病了、死了，還是成為植物人，一切都要從他首度沒出席4月15日「太陽節」，也就是祖父金日成的誕辰紀念說起。

《每日北韓》（Daily NK）網1日的分析指出，北韓極度封閉，難以獲得可靠的資訊，但目前可以證實：

1.金正恩主持了4月11日的朝鮮勞動黨中央政治局會議；

2.金正恩的專用列車從4月13日起，就停在港都元山；

(中時電子報)