金正恩冷眼看世界 別用常理看北韓 12:032020/05/01 中時電子報 楊幼蘭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 無論謠傳說北韓最高領導人金正恩是病了、死了，還是成為植物人，一切都要從他首度沒出席4月15日「太陽節」，也就是祖父金日成的誕辰紀念說起。 《每日北韓》（Daily NK）網1日的分析指出，北韓極度封閉，難以獲得可靠的資訊，但目前可以證實： 1.金正恩主持了4月11日的朝鮮勞動黨中央政治局會議； 2.金正恩的專用列車從4月13日起，就停在港都元山； (中時電子報) #金正恩 #北韓 #太陽節 #金日成 #病 #生 #死 #最高領導人 #心臟 #心血管 #植物人 也許您會感興趣 國際熱門新聞 川普政府硬要找病毒起源證據 美情報圈擔憂了 - 時事 川普再咬死病毒來自陸實驗室 被問一字就避談 - 國際 金正恩死訊瘋傳未受阻 北韓人暗爽 - 時事 不對勁！金正恩親筆簽署命令惹疑 - 國際 不說不知道 在家也能做出媲美N95的口罩 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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