許多女性對於私密處的問題難以啟齒，婦產科醫師陳保仁分享，有名女患者因私密處搔癢就醫，但看來看去就是無法根治，一年下來就醫高達36次，最後發現是慢性騷癢引起苔蘚化，建議動手術切除。

陳保仁上節目《醫師好辣》分享，有位33歲的女患者，因為私密處騷癢就診，像是黴菌感染，但是看了2、3年都沒好，每次開藥回去，又反覆回來，醫生詢問過後，該名女患者大概一年會看36次的病。

陳保仁說，該名女患者已經將網上可以找到的資料都讀過，也照做，甚至還穿了一年的紙內褲，但症狀都沒有改善。而醫生指出，當患病部位癢太久，就會忍不住去抓，最後就會形成苔蘚化。

陳保仁指出，針對慢性騷癢造成的苔蘚化，開類固醇、抗過敏藥給女患者，的確狀況有好轉，但是仍2、3個月回來一次，後來範圍也擴大，遍佈大、小陰唇，，因此只能請該名患者切掉不容易長好的皮給切掉，才能真正根治。

(中時電子報)