藝人謝和弦日前大半夜跑到《中國時報》大樓，在其外牆以紅漆噴不雅文字，被警方帶回訊問後，一離開竟又返回再亂塗鴉，甚至在臉書上留言「下次放火」。種種離譜行徑，先被警方依「恐嚇公眾罪」送辦，該公司另也對他提起公然侮辱告訴。檢方今偵結，將他起訴並聲請簡易判刑。

該案發生於2019年12月，當時謝和弦才剛因持有、吸食大麻被捕，沒想到他卻在交保後，凌晨跑到中時報社一樓外牆，拿出紅漆噴上「幹」字，警衛發現後報警，沒想到他被帶回警局訊問，一離開又返回現場，改噴綠漆亂塗，警方2度度依違反《社會秩序維護法》對其裁處。

但謝和弦似乎罰不怕，不願結束其脫序行為，回家後再繼續於臉書上放話，留言說「哈囉，這次潑漆，下次放火」，因而再被警方依《恐嚇公眾罪》送辦，中時報系則對他提告「公然侮辱」。

該案今偵結，台北地檢署認定謝和弦涉犯《公然侮辱》及《恐嚇公眾》罪嫌，今天將他提起公訴。

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(中時電子報)