屏東地檢署日前偵辦非法外匯集團，查出以范姓男子為首的4人集團，涉嫌以辦理國內外匯兌業務、非法從事多層次傳銷等犯行，非法吸金高達5億6000萬元，被害將近百人，檢察官1日偵查終結，以涉犯違反銀行法等罪提起公訴。

此集團以網路平台方式，對外宣稱推出「鏡向自動跟單系統」交易，強調投資人無經驗、不須具備金融知識，即可藉由跟單輕鬆穩定獲利，且佯稱受國外金管會許可與監督，為一合法平台。

該平台主要是引介招攬客戶至境外開立美金帳戶，進行外幣保證金交易，並接受會員註冊並收取佣金，使得會員能同步跟隨平台合作的操盤手進行外幣保證金交易；范男向投資人強調，可「保證每月穩定獲利」、「介紹他人投資即可獲得被介紹人每月獲利的部分比例」作為誘餌吸引大眾投資。

范男先後自2016年12月起至2019年12月間，向投資人表示，以「投資美金1萬元、1口」，每月投資報酬率至少有3％至20％利潤（即年息36％至240％），等於每月可領獲利現金台幣至少1萬至3萬元，為獲得投資人信任，更提供歷年每個月平均績效、獲利表，且強調自成立迄今每年平均一直都是獲利的狀態。

檢警發現，不少民眾不疑有他，紛紛投入多年儲蓄及退休金投入，共計吸收資金高達5億5964萬8530元。全案依涉犯違反銀行法及非法辦理國內外匯兌等罪而提起公訴，並移審屏東地院。

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(中時 )