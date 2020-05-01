鐵路警察局高雄分局警員李承翰去年7月遭持刀乘客鄭姓男子刺死，鄭嫌一審卻獲判無罪，引發各界譁然。對此，新北市長侯友宜今（1日）再度重申感到非常遺憾，他也強調，「審判結果與大家的社會感情相差太遠！相差太遠！」

侯友宜表示，審判當然要審酌各方意見，「思覺失調症」的精神鑑定只是審判過程中一環，審判過程中參酌各方意見做出符合人民期待及社會觀感，最重要必須考量審判對社會付出的成本和代價，「尊重鑑定，但是法官必須要更全面性考量，做出更公平、更合理、更正確的審判。」

侯友宜也提到，不只該次判決，很多次審判中「思覺失調症」雖是一個生病的病人，當然可以審酌各方意見，但是必須考慮量刑高低是否符合社會期待，審判結果與大家的社會感情相差太遠！相差太遠。

侯友宜說，強制就醫只有5年，但在國外可以長達30年，雖然尊重司法，對於這次審判感到非常遺憾，希望可以藉此審判省思，在各方面是否可以更完備、符合社會期待。

＃新北市 ＃侯友宜 ＃殺警 ＃李承翰 ＃判決 ＃思覺失調症

(中時 )