今天是五一連假首日，一早宜蘭抹茶山、礁溪五峰旗風景區、新北市金瓜石就湧現人潮，周邊停車場達到總量管制標準，已啟動總量管制。行政院長蘇貞昌今上午表示，連假第一天，大家可以稍微輕鬆，但不能放鬆，請務必遵守疫情指揮中心推出的防疫指引，若有生病徵兆，在家休息，繼續守護全民健康。

因應五一連假出遊人潮，行政院副院長陳其邁昨傍晚召開跨部會會議，除檢討交通部高公局1968App人潮示警資訊的燈號之優化方案，也指示成立戰情室，針對連假期間各地人潮聚集情況即時回報，即時因應協助疏導分流。

蘇貞昌今上午在臉書發文表示，「宅在家，輕鬆玩保衛國家！要出門，守指引保護大家！」提醒民眾可以稍微輕鬆，但不能放鬆，務必遵守疫情指揮中心推出的防疫指引。

蘇貞昌也再度進行防疫宣導，提醒民眾連假期間掌握訊息，避免擁擠，有生病徵兆，務必在家休息別出門，口罩仍要戴著，注意保持安全距離，少摸臉演及不觸口鼻，隔離檢疫者，守法第一。

(中時 )