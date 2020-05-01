蘋果於周四美股盤後公布最新財報，營收583億美元、EPS 2.55美元皆優於市場預期，市場此時也將焦點投向了蘋果今年將推出的5G新機，冀望其掀起一波5G換機潮，雖然執行長庫克對於新機不多做評論，但有分析師認為，市場對5G的超級週期過於樂觀，因此將蘋果評級降至中立。

根據巴隆周刊報導，LightShed Partners分析師Walter Piecyk及Joe Gallone認為，「我們承認營運商對5G的基礎布建等宣傳，能激起消費者興趣，但並不足以將蘋果推向一個超級循環，投資者可能因而失望」。同時，他們也指出，「市場對5G新機挹注蘋果2021年的營收及EPS預測過於高估，恐怕將再引起一波下修潮。市場目前估計2021年iPhone收入將增長20%，我們則認為僅增加4%，結果就是iPhone貢獻的營收將比市場共識低250億美元」。

Walter Piecyk及Joe Gallone不只對5G週期提出質疑，他們也示警市場分析師對蘋果2020年服務收入過於高估，並說道：「我們認為2020年蘋果服務收入將放緩至15%，2021更將進一步減少。」

根據蘋果最新公布的財報，第二季營收583億美元，調整後每股純益2.55美元。各別產品表現上，服務營收與穿戴裝置再次成為財報亮點，其中，iPhone營收289.6億美元、下降7%，服務營收133億美元、年增16.5%，可穿戴裝置和配件事業營收達62.8億美元、成長23%。

蘋果執行長庫克表示，「儘管經濟環境嚴峻，但我們很自豪地說蘋果營收依舊實現增長」。不過，由於未來不確定性高，蘋果並未提供下季財測。

(中時電子報)