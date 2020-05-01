桃園市議員李光達1日在市議會總質詢時，關心市長鄭文燦未來走向，他說，民進黨用人為才，應該不會有「卡燦」這回事，他也詢問鄭文燦有無要爭取閣揆？鄭文燦則回應，他一般不回答模擬題，也沒有那麼沉不住氣。

李光達說，鄭文燦在桃園執政有亮麗表現，聲名遠播台灣，相信鄭文燦是最佳的中生代的閣揆人選。此外行政院長蘇貞昌雖然可望繼續留任，不過年事及健康等因素，如果鄭文燦任期過半，會不會積極爭取閣揆？

鄭文燦則說，每一個政治人物都不應該預設太多的劇本，此外蘇貞昌施政讓人民有感，應該會繼續組閣。至於是否接閣揆，他說，一般而言他不會回答模擬題，也沒有這麼沉不住氣。

針對鄭文燦如果入閣，李光達也點名，代理市長有副市長游建華、李憲明，或者坊間流傳代理市長人選有前航空城董事長黃適卓、公平會副主委彭紹瑾、立委鄭運鵬，或者是民進黨祕書長羅文嘉。他說，鄭文燦是否有考慮過誰？鄭文燦則說，他都沒想過，反問「我還在當市長，你就再問代理市長？」

鄭文燦也提到，將來合格的市長，必須要具備接地氣、要有包容心，要能夠照顧市民的需求，也要有前瞻的遠見，更要有良好的執行力，這些條件是要讓人民來打分數的，也沒辦法由現任者指定接班人。

(中時 )