立委日前召開記者會，聲稱有名眾誤飲「水神」感到不適，並指控「水神」包裝不當，容易讓消費者誤認為礦泉水，立委林淑芬也在臉書標記，要求衛福部管一管，不過卻遭醫師詹富盛打臉指出「醫界已經使用很久了」，美國FDA甚至核准作為眼藥水。

微酸性電解次氯酸水業者在記者會上為證明產品安全，當場示範喝下肚，強調雖不建議飲用但誤喝不須擔心，不過遭林淑芬擷取片段影片質疑「TFDA（衛服部食藥署）都說次氯酸水不能直接噴在人身上了」。詹富盛對此表示，其實次氯酸在日本已使用超過30年，更是厚生省公告的食品殺菌添加物。

詹富盛強調，次氯酸水在台灣及美國都是核准皮膚傷口使用的二級證產品，甚至美國FDA核准作為眼藥水，濃度有100ppm, 200ppm，「因此，次氯酸水能否洗手這個事情應該不用再爭議了。」

詹富盛也提醒，廠商示範喝下肚，意指誤喝無害，次氯酸水誤喝一口的確不會怎樣，但絕不推薦作為日常飲品，而次氯酸水包材設計，避免誤飲應該是基本要求，也不適合採用透明容器，因為可能幾天內就會「光分解」完畢而失效。正確不透光包材前提下，次氯酸水可以存放3個月以上沒有問題。

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(中時電子報)