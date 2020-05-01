為了保持社交距離，腹地廣大、親近自然的生態農場成了民眾周末出遊的首選！位在新竹北埔的「綠世界生態農場」佔地70多公頃規劃六大主題分區，彷彿一座結合藍天綠地的迷你動物世界，且在即將來臨的勞動節連假，推出國曆生日是1、2、3號的民眾（任何月份都可以）免費入園優惠。

綠世界生態農場分成：天鵝湖、大探奇、水生植物、鳥類生態、蝴蝶生態、生物多樣性探索等六大區域，每區都有各自不同的特色，開放性的空間不僅打破動物圍欄的格局，玩法多元不怕人擠人。而每日的三個定點時段，還可以與羊駝的放風時間一起在草原上漫步，和動物明星草泥馬一起在遼闊草互動，或是欣賞鵜鶘餵食秀及拍照互動，很適合親子族群。

農場腹地廣大，有青山綠水相伴。

此次推出的勞動節連假優惠，只要國曆生日是1、2、3號的民眾（任何月份都可以），只要憑身分證、健保卡(或戶口名簿)正本，就可在三天連假中免門票遊玩。

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(中時電子報)