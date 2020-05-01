日本新冠肺炎疫情未見趨緩，日本政府正研擬自5月6日起再延長「緊急事態宣言」1個月，近期會宣布結果，這也代表原本日職預計6月19日開幕的計畫恐要泡湯，可能6月底、7月初才有開打機會，而明星賽更有可能取消。

中職已開打2周、韓職也預計本月5日開打，不過日本疫情仍在蔓延，原本希望6月19日開幕並打滿125場比賽的希望恐怕要落空。

目前所有球團都已停止訓練，若日本確定要延長緊急狀態，再考慮到球員的熱身、調整期大約要4週，6月想開打相當困難，甚至可能7月才有辦法進行例行賽。開幕延後也代表賽程將會縮水，日媒報導7月19、20日進行的明星賽很大機會取消，比賽場數也可能少於日本野球機構所規定的120場比賽。

日職明星賽原定在福岡和名古屋巨蛋進行，不過這對所有球隊來說都有很大的移動風險，目前考慮如中職與韓職一樣，將明星賽取消。

(中時 )