周揚青宣告與羅志祥分手後，接連踢爆他劈腿、愛玩多人運動等渣男行為，也逼得羅志祥二度道歉，希望能就此止血，不過日前突然在微博為母親求饒，希望網友不要再留言攻擊，對此「宅神」朱學恒表示這篇文章看似求饒，但其實明眼人都看得出來，羅志祥並非省油的燈。

朱學恒上節目談羅志祥。（影片／Youtube）

「宅神」朱學恒上節目《國民大會》，提到羅志祥先是澄清母親很健康，接著強調她沒接受媒體訪問，也沒發過任何言 請外界不要再攻擊，對此朱學恒坦言看到這篇PO文時摸不著頭緒，因為所有報導矛頭都對準羅志祥，根本沒有人針對羅媽媽，突然拋出這篇文章，讓他分析應該是有人背後指點的「公關戰術」，其中含意包括：我是相當孝順的人，若有人動我媽媽，不管真假都要想辦法止血，此外也是向周揚青喊話，看在昔日與羅媽媽相處融洽份上，能就此停止追殺。

此外朱學恒強調羅志祥並非任由周揚青宰割，他的個性是「寧可我負天下人，不可天下人負我」，擅長工於心計的他絕對不是吃素的，希望外界不要太小看羅志祥。

(中時電子報)