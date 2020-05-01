金門縣府於五一勞動節的今天，在社福館表揚43位模範勞工。（李金生攝）

金門縣府於五一勞動節的今天，在社福館表揚43位模範勞工，縣長楊鎮浯感謝勞工朋友平日的辛勞，讓金門各行各業在大家攜手努力下蒸蒸日上，未來將進一步完善勞工條件，提供更好的工作環境。（李金生攝）

金門縣府於五一勞動節的今天，在社福館表揚43位模範勞工。（李金生攝）

金門縣府於五一勞動節的今天，在社福館表揚43位模範勞工，縣長楊鎮浯感謝勞工朋友平日的辛勞，讓金門各行各業在大家攜手努力下蒸蒸日上，未來將進一步完善勞工條件，提供更好的工作環境。

因為疫情的影響，今年表揚大會僅邀請縣府一級主管和縣總工會幹部，以及各工會理事長觀禮。會中表揚模範勞工有金酒公司產業工會：汪輝煌、周清廉、盧禮德、許丕源、李秋鳳、王碧蓮。各業工人聯合會：王健力、陳志仁、楊美華、黃奕禧、楊賢淑。營造業職業工會：蔡鈞浩、許丕男、林榮堯、陳異賓。汽車駕駛員職業工會：王國棟、李錫裕、許文漢、陳淇昌。餐飲業職業工會：盧敬達、白興國、蔡姿治。縫紉針織業職業工會：王惠娟、蔡宗汶、黃彩璇。機器製造五金業職業工會：吳候國、翁惟平、許明坤。理燙髮美容業職業工會：王玉葉、楊秀娥。水電承裝業職業工會：林文臆、薛永平。木工業職業工會陳志忠。陶瓷廠產業工會吳正泰。鐘錶眼鏡業職業工會吳碧月。公共車船管理處產業工會王志成。照相錄影業職業工會陳和保。油漆工程業職業工會王丁財。農機代耕業職業工會蔡佳志。金門日報社產業工會蔡群生。自來水廠產業工會王振和。電信事業產業工會蔡志鵬。導遊服務人員職業工會翁敏惠等合計43人。

(中時 )