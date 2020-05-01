麥人杰表示，漫畫與電影劇情奠基於同一個世界，以不同角色延伸不同故事。(黃世麒攝)

動畫導演、漫畫家麥人杰，自2014年起專注創作動畫電影《鐵男孩》，電影尚未推出，漫畫《鐵男孩：山寨之城》先問世，故事裡的山寨城，奠基於麥人杰對社會之觀察，打造出充斥老人、假貨、危險的城市與未來，卻也默默呼應高齡化、環境保護議題的社會現象，恍如警世預言。

麥人杰描述，《鐵男孩》的背景「山寨城」，處於離近代不遠的二、三十年後，山寨城聚集被機器人取代工作的人們，他們流離失所，但卻開始製造起山寨機器人，以此存活，「他們竟然要靠做取代自己的機器人才能活下去，卻不願意創造真正自己的東西，這才是荒謬之處。」

如此的荒謬，也是麥人杰創作《鐵男孩》的靈感之一。走過台灣動畫代工年代、目睹日本盜版漫畫猖獗的他，自認生長在「充滿盜版的年代」，他不甘台灣曾有大規模的動畫公司，卻止步於代工，只顧眼前利益，而不產出原創故事，他以這股不滿構思出《鐵男孩》，奮力一搏，期盼讓人看見台灣動畫。但無奈因資金，讓電影至今尚未完成，便同以山寨城為背景，創作出有別於電影劇情的漫畫故事。

麥人杰表示，將電影原有角色一一轉化為漫畫形象，耗費相當大的功夫，「對我來說，畫漫畫的難度不亞於做動畫電影。我希望漫畫也要有原創特色，我從路人畫起，什麼樣的人，在漫畫中你一看就像台灣人，而不是像日漫或美漫畫風？這需要花時間去抓到那股氛圍。」

麥人杰畢業於復興美工，從小便喜歡以繪畫娛樂身邊的人們，曾任職於宏廣卡通公司，19歲為一圓漫畫夢，他不惜上班請假，也要回家趕稿參加漫畫比賽，最終以《天問》獲得首屆全國漫畫大擂台比賽的冠軍，多年來創作豐富動畫、漫畫作品，包含《魔法阿媽》、《天才超人頑皮鬼》、《狎客行》等。

梳著一頭馬尾、戴著粗框眼鏡與扁帽，已然成為麥人杰的招牌形象，他在漫畫《鐵男孩：山寨之城》中，也以自己的招牌形象化為角色「霍達」，領著主角小海，歷經重重難關。麥人杰笑說，霍達個性急躁、說話惡毒，小海則一心想做出原創機器人，兩個角色都蘊含創作者的個性不同面向。

《鐵男孩：山寨之城》是麥人杰繼《狎客行》後，睽違已久的個人漫畫作品，雖電影《鐵男孩》因資金而尚未完成，但麥人杰已有動畫影集計畫，也預告將於今年再接再厲推出漫畫《鐵男孩：山寨之城》第二集。

(中時 )