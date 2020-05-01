漫畫家麥人杰16年前推出《狎客行》，以幽默口吻大談古代俠客的性愛情趣，在台灣熱賣，也遠銷至國際，更意外讓從小與父親失聯的麥人杰，找到了美國的家人，超展開的真實人生，比電影更具戲劇性。麥人杰表示，「這件事說有多狗血就有多狗血，我都和朋友開玩笑說，原來畫色情漫畫可以找到家人。」

麥人杰的父親是美國人，他在台灣認識麥人杰的母親，生下麥人杰後沒多久，就離開了台灣。麥人杰回憶，小時候總會寫信給遠方的父親，與他分享近況、學校生活，但從沒收過回信，「大約國小後，我跟我媽媽說我不想再寫了，他就是不想理我。」

雖然從未回信，但麥人杰的父親也並未丟棄這些信件，在他過世後，麥人杰同父異母的大姐整理遺物，才驚愕的發現，原來遠在台灣還有一位弟弟。麥人杰說，父親子女眾多，包含自己共有七位兄弟姐妹，和手足們一起談起父親，他們都告訴自己「他不算是一位好父親」，他也無奈地認為「這傢伙是史上最不負責任的老爸。」

若說信件是麥人杰找回失聯親人的契機，父親賦予麥人杰的英文名更成為與家人相認的關鍵。母親從小便叮囑麥人杰，要記得父親為他取的英文名，在麥人杰開始創作漫畫後，也不忘遵循母親指示，在漫畫上加註自己的英文姓名，隨著《狎客行》授權出法文、英文版權，大姐才得以循線搜索，找到麥人杰。

麥人杰表示，與大姐聯繫上時，自己已經四十多歲了，自然相當衝擊，「但我想，如果再更年輕時我就遇上這一切，我可能會更激動。我與兄弟姐妹聯繫上時，母親也過世不久，自己也需要整理一下情緒，爸爸在當地好像是有一定社會地位的人，我不想讓他們以為我急著相認，所以互通郵件一陣子後，我才飛到美國去見面。」

麥人杰笑說，兄弟姐妹知道自己是漫畫家、動畫導演，覺得非常有趣。而靠色情漫畫找到失聯的家人，自己也不禁認為，這段人生際遇說有多狗血就有多狗血，「當這種八點檔劇情發生在自己身上時，還真是會有些笑不出來。」

(中時 )