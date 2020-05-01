新冠肺炎疫情讓全球宅經濟熱到發燙，其實除了出門戴口罩，宅在家K歌也成為不少民眾娛樂選項，幾年前開始流行的行動麥克風，在這波疫情下催生下出現MIT升級版本，不但國內有不少藝人搶購，連對岸訂單都供不應求。

國內專業麥克風生產領導大廠JTS攜手寬升科技研發藍芽行動K歌麥克風以及週邊連結系統，透過手機K歌APP、藍芽連結，就能隨時隨地變身KTV飆歌，這款高音質行動K歌麥克風，全台灣製造，外觀時尚，且本身亦具備迴聲、男女調、高低音、音量調整及電池、外接音響顯示，被大陸音樂教室老師青睞，指定學生回家K歌練唱的必備工具，許多參加歌唱選秀的選手也都利用它來練歌。

寬升科技董事長陳伯勳表示，除大陸音樂教室老師青睞，加上大陸直播主、抖音等網路平台不勝枚舉，帶動近2個月以來，單月銷售量從5000多支、翻倍攀升到1萬多支，因為訂單爆量，產能已經供不應求。

陳伯勳表示，看到錢櫃KTV日前發生了6條人命的慘痛火災，心想，「如果是在家與好友歡聚飆歌，應該就不會發生這樣的悲劇了！」因此，寬升科技力邀知名台語男歌手江志豐代言，近期開始進軍國內市場，且為迎接母親節的到來，5月底前祭出促銷價搶市。

(中時 )