交通局至板橋區館前西路錢櫃KTV旁現場稽查。（新北市交通局提供／許哲瑗新北傳真）

北市KTV大火燒出公安危機，新北市2009年起實施機車退出騎樓措施，迄今已實施112條路段、102處避難弱勢場所及12條北大特區退縮綠軸；交通局長鍾鳴時表示，截至4月底共968件違規舉發，交通局更將老人長照中心、托嬰中心等避難弱勢場所列為機退重點巡查，全力維護公安。

鍾鳴時表示，交通局2009年起針對主要通行幹道、捷運系統周邊及有公安顧慮社區，優先規畫實施機車退出騎樓措施，建構「以人為本」的優質通行空間，維持停車秩序；迄今全市共計112條路段、102處避難弱勢場所及12條北大特區退縮綠軸等，執行路段長度約92.4公里，機車退出騎樓車輛數約2萬67輛。

停車營運科科長許芫綺表示，交通局於避難弱勢場所納入實施機車退出騎樓措施後，將不定期配合公安小組派員現場巡查，一旦發現有違停車輛，則移請警察局依違反道路交通管理處罰條例舉發。

許芫綺指出，今年截至4月底，共968件巡查機退路段違規車輛，均移請警察局依法舉發；其中，被列為機退巡查重點的護理之家、老人長照中心、托嬰中心等避難弱勢場所，民眾配合度相當高，並未有違停案件發生。

交通局表示，騎樓淨空後，不但還給民眾舒適的通行空間，也提升生活品質和市容環境整潔，提醒民眾，汽機車佔用騎樓將逕行舉發或拖吊，並可處600元至1200元罰款；若商家堆放椅子、路擋皆屬道路障礙，最高可罰2400元。

(中時 )