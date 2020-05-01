胡亂攻擊水神！林淑芬立委生涯爭議多 民眾：看不下去

企業捐贈微酸性電解次氯酸水幫助台灣防疫，企業老闆為了讓民眾了解萬一誤喝可以放心，對人體無害，親自喝下釋疑，立委林淑芬卻對此發文攻擊，基層民眾看不下去，反批林淑芬惡意扭曲企業善意、很不厚道，也批林淑芬應該摸著良心，不要扯防疫的後腿，林淑芬問政屢傳爭議如今再添一筆。

和警察拉扯、舞台上暈倒，議場裡頭大呼自己被性騷擾，一連串鬧劇真實上演，她是民進黨立委林淑芬，從政以來爭議不斷。2014年4月為了反服貿，和維持立法院秩序的波麗士起衝突，穿在自己身上的衣服明明是自己脫下來，卻硬扯警察脫衣引眾怒。秀下限無極限，連在立法院當眾暈倒嚇嚇人也是小菜一碟；抗議大埔事件越喊越大聲，眼看自己沒有被理會，摸著後腦勺，噗通一聲倒下，還不忘先摘掉臉上的眼鏡，林淑芬也曾在議場脫序演出，大喊自己被摸胸部。

兇悍的站上主席台，左手攔一個、右手擋一位，到處都有攝影的國會殿堂，混亂衝突在所難免，林淑芬當眾咬前立委吳育仁，問政爭議沒有被忘記，現在卻連企業捐贈200萬瓶微酸性電解次氯酸水做公益，宣示微酸性電解次氯酸水對人體無害，當場示範喝下去，卻遭林淑芬扭曲防疫的善意，點名「要衛服部管一管」。

雲林民眾：「他是在講百分百安全。」

花蓮民眾：「不小心喝到沒有危害。」

老百姓一看就懂得的事情卻被堂堂大立委在臉書上酸，讓基層村里長直搖頭。

北苗里長劉俊毅：「有失公道，既然人家有好的出發點，大家應該支持，希望大家能夠摸著良心。」

花蓮吉安村村長田秀鳳：「今天要是疫情很嚴重，就不會有人來攻擊這件事，就是因為我們疫情控很好，才會有吃飽太閒，才會來攻擊這些。」

微酸性電解次氯酸水無償幫助防疫，不只基層村里長感受深，民眾更有FU。

苗栗民眾：「這樣攻擊水神，其實是有失厚道的、有失公允的，至少他肯這樣幫助社會，讓我們安心待在家裡消毒居家環境。」「(攻擊微酸性電解次氯酸水) 這是無稽之談，之前買不到酒精，提供水神讓我們是民便利很多，很好用。」

雲林民眾：「盡社會責任，不要因為政治立場不同去嘲諷。」

花蓮民眾：「人家做善事你扯後腿，不是政治人物該有的風範。」

林淑芬對微酸性電解次氯酸水沒做足功課，竟大刺刺連發二文質疑，防害防疫，爭議再添一筆。

(中時電子報)