台中市一名男子騎機車去超商購物，買完東西後，一時忘記騎機車來超商，提著物品走路回家，傍晚欲騎車買晚餐時，發現機車不翼而飛，認為遭人竊取，一時情急也沒有多加回想即報警處理，員警仔細尋找，果然於黎明路一家超商前發現該部機車，男子猛然想起到超商消費，結帳完後以為是走路過去便逕自回家，忘了把機車騎走，張男直說抱歉，再三感謝員警幫忙。

台中市政府警察局第四分局南屯派出所警員林昕芃、吳仲傑接獲53歲張姓男子報案，稱遍尋不著機車懷疑遭人竊取，請求警方協助。

張男表示，早上騎乘機車返家後便未再使用車輛，傍晚欲騎車買晚餐時，卻發現機車不翼而飛，認為遭人竊取，一時情急也沒有多加回想即報警處理。

員警於過程中不斷詢問張男當日使用機車的情形，希望可以幫助他回想，但張男忘記自己去過哪裡。

員警查詢該部機車並無遭到拖吊且調閱路口監視器，亦無發現張男騎車返家影像，懷疑張男可能記錯機車停放位置，張男忽然想起他到住家附近超商消費，結帳完後走路回家，忘了把機車騎走，機車沒丟搞烏龍。

南屯派出所長周景彬建議民眾停放車輛後拍照記錄位置，盡量將機車停放在有人出入的商店前停車格，避免停在黑暗巷道，同時記得鎖上龍頭並取下鑰匙，避免機竊發生。

(中時 )