車友全台走透透，忙著分享酷照解任務，最近新竹一家7-11門市停車場架設一座一比一汽車模型車盒爆紅，不到1個月吸引將近1萬台車輛前往取景拍攝。國內熱門的車友出任務地點不外乎壯觀的地景、特殊的店家，或建築的彩繪牆面，還有如花期、慶典、新聞事件等應景任務，五一連假期間，你準備好出任務了嗎？

7-11飛凰門市加盟主范雪鈴表示，因為自己也是車友，而門市位於芎林交流道旁，是進入北埔老街、內灣老街的重要幹道，今年在清明連假期間打造一座大型汽車模型盒，讓車友可以把車開進去拍照，原本抱著好玩心態，讓車友以像是收藏火柴盒小汽車般，用照片把愛車收藏起來，結果意外引發車友的無限創意，有些車友社團乾脆動員大家將各自照片疊在一起，變成一張模型盒牆，也有車迷在晚間門市打烊後，自帶照明前來攝影，拍出另類的創意照片。

Audi Q2於7-11飛凰門市，圖為最新的桃紅版本。（車友提供）

范雪鈴表示，一比一模型車盒長約6m、寬2m、高約2m，原本單純的概念因為車友分享，於是進一步將模型盒升級，為車道加蓋斜坡，讓低底盤的超跑、高大的皮卡都能順利開進去，目前計畫放置到6月底。她看到有些爸爸開著大車、孩童開小車一起入鏡，也有車友KUSO自己，扮成醉倒在車旁的樣子，連附近車商也來情商，號召品牌車友前來拍照打卡就請喝咖啡，一比一模型車盒的魅力甚至連紅斑馬（國道警察）、救護車都來拍照，亦有網友看到車友分享的照片，誤以為門市有賣模型，特地打電話來尋問如何購買。

Mercedes-Benz EQC 400 4MATIC於台北圓山飯店。新冠肺炎肆虐，在全球各地造成大量人口染病，甚至死亡，我國在4 月14 日首度0確診，圓山大飯店特別利用客房燈光排列出「ZERO」慶祝，之後每遇0確診即會打出ZERO字樣，如果不幸傳出新確診案例，大樓仍會打出「平安」、「加油」等字樣，成為車友出任務的新據點。（陳大任攝）

記者觀察各品牌車友社團，以SUBARU、VW車友最常分享打卡照，其中星巴克的特色門市最受青睞，例如花蓮的洄瀾門市、台北陽明山的草山門市、嘉義的民雄門市，因為建築有特色又有停車空間，很適合讓車與建築一同入鏡。另外，國內有許多建築外牆以彩繪裝飾，車友也喜歡借位拍照，其中台南安平魔荳幼兒園牆面上畫了一個小朋友拿放大鏡蹲著看地面，許多車友排隊等待開到放大鏡下拍照，已成為車友必出的任務。

(中時 )