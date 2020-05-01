法務部檢察官人事審議委員會就桃園地檢署前檢察長彭坤業處分案，1日加開臨時會討論，彭坤業並到場答辯，最後表決結果，對彭坤業警告監督處分。

前法務部長邱太三被控去年3月向前桃園地檢署檢察長彭坤業，關說桃園名醫逃漏稅案，彭坤 業被調職高檢署主任檢察官，監察院去年立案調查。監察院2月11日召開第2次彈劾案審查會，結果監委投票否決，邱、彭2人彈劾案不成立，但對法務部提出糾正案。

檢察官評鑑委員會則認為認為彭坤業有2項違失，第一是沒有依規定通知政風機構處理「請託關說」，所以不符規定，且指示所屬處理本案過程，也有失當。第二是行使個案指揮監督權違法且有失周延。

檢審會4月17日審議全國檢察官考評的會議中卻沒有列入彭案，引發檢審委員質疑將延宕其他檢察官職務評定，主席陳明堂則裁示5月1日上午加開臨時會審議。

彭坤業除對檢審會臨時會提出書面答辯，更親自到場答辯，最後經表決，檢審會對彭坤業警告監督處分。

(中時 )