為防範新冠肺炎（COVID-19）疫情，不少學校都被迫停課，家長也因此必須得在家工作，照顧幼齡孩童。此時，除了透過遠距學習兼顧學習進度，不少家長也在家身兼老師的角色，讓Google 開發可透過擴增實境（AR）技術看3D動物的服務再度爆紅。不僅如此，外媒發現Google悄悄加入了錄影功能，讓使用者在家可以藉此發展更逗趣、更豐富的3D動物園故事。

Google在 I/O 2019 開發者大會中宣布一系列與AR相關的功能，其中之一就是在搜尋（search）服務中加入運用 AR 技術查看動物實際大小的功能，也就是今天要分享的「Google 3D動物園」功能啦！過往啟用這項功能時，只能拍照留念，不過近日Google加入了最長可錄影30秒的功能，賦予更多體驗的可能性！

以網路瀏覽器開啟Google Search，或者直接開啟Google App 搜尋感興趣的動物，若是看見下方搜尋結果出現「透過 3D 模式檢視」，就可運用AR技術，透過手機的相機，看見3D動物與現實環境融合在一起的狀態。目前支援的動物包含獅子、老虎、山羊、貓、豹、貓熊(或熊貓)、刺蝟、鮟鱇魚等。有趣的是，出現的3D動物還會出現生動的動作，例如貓咪會自然的走動、坐下、舔毛等等，熊貓則是會坐在地上，吃著牠最愛的竹子，十分生動。啟用後，透過長按快門按鈕，就可以直接轉為錄影功能，最長可達30秒！

Google 3D動物功能可透過搜尋啟用。（手機截圖）

Google 3D動物功能啟用後可拍照及錄影。（手機截圖）

不僅如此，Google也履行承諾，透過他們與NASA(美國太空總署)、三星、New Balance、Target、Visible Body、Volvo、Wayfair 等公司合作，也可以透過AR來檢視栩栩如生的星球模型、運動鞋、車輛、人體器官等等（目前支援以英文搜尋），真實度逼人！宅在家不知道做什麼嗎？不如打開手機，在家免門票也能欣賞3D動物園！iOS平台支援ARKit以及Android平台支援ARCore技術的手機都可體驗，可查看Google公布（下方連結）的完整清單，看看你的手機是不是可以支援！

(科技)