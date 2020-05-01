高雄市長韓國瑜面臨被罷免危機，依法提出的答辯書，全文細數過去1年4個月市政建設，對罷免團體一再攻擊的「落跑選總統」卻沒多加辯解，概括承受，顯然相信市民看到各項政績，能有理性決斷；幕僚以「寧可枝頭抱香死、何曾吹落北風中」形容韓目前心境坦蕩，將未來完全交由市民投票決定。

據了解，早在罷韓第二階段通過前，幕僚即向韓國瑜建議，因選後轉趨低調，堅持「市政優先、防疫第一」而避談政治，優點是降低罷韓熱度，缺點則是難以翻轉反對者刻板印象，所以應該將答辯書視為文宣機會，針對罷免團體加諸韓國瑜身上的罵名一次解釋清楚。

幕僚分頭進行，總共寫了5個版本答辯書，從數百字精簡版到2、3000字長文都有，5個版本風格迥異，姿態有硬有軟，有的訴諸感性，試圖喚醒市民對2018年市長選舉的回憶，有的採吶喊式筆法，像競選文宣，有的則理性羅列市政成績；各種版本均交給韓國瑜參考。

韓國瑜最後拍板，決定採用理性版本，選擇打安全牌，某種程度也展現他對罷免案的態度：回歸市政硬道理，只談擔任高雄市長1年4個月以來做了哪些事、帶給高雄哪些轉變，讓市民決定他夠不夠資格繼續做好市長工作；至於罷韓團體連番攻擊的「落跑」、「呷碗內看碗外」，他選擇不辯解。

知情幕僚以宋朝鄭思肖的詩作《畫菊》形容韓國瑜此刻心境，「寧可枝頭抱香死、何曾吹落北風中」，面對罷免攻勢，韓始終坦蕩，堅信決定權在市民手上，與其政治謀略反罷韓，不如用心市政，即使最後被罷免，也是民意選擇，就像詩中的菊花，寧可堅持芬芳枯死枝頭，也不願被北風吹落於塵土。

(中時 )