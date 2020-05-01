周揚青發文。（圖／翻攝自微博）

周揚青日前掀底與羅志祥（小豬）分手主因，直指男方性關係混亂且愛玩多人運動，消息一出引發網友熱議，也讓周揚青的名號瞬間走紅。今(1日)周揚青一如往常在小號向粉絲早安打招呼，更透露母親稍早突然衝進房間說她又上熱搜了，讓周揚青大驚忙翻出手機，沒想到最後是周媽的惡作劇，令周揚青直言：「我媽真的很壞」。

周揚青稍早發文說，今天媽媽叫她起床她不肯，周母走出房門後又突然進來，直喊：「快起來你又上頭條（熱搜）了！」讓周揚青一秒嚇醒，立刻坐起來開始找手機，周母下秒噴笑，說：「妳看我是不是現在很了解妳，我都知道什麼能讓妳一下子就醒！」使周揚青好氣又好笑。

而周揚青先前曾被爆家世顯赫，父親疑背景很硬，但被知情人否認，她自己則曾發文感激來自個有愛又很正向的家庭，說：「我的幸福感首先來源於我和睦的家庭和愛我的父母，謝謝你們給我了一個從小就最好的成長環境，讓我在愛中長大，所以性格開朗又樂觀自信，媽媽你能看能到嗎？沒有什麼比你和爸爸相愛又愛我更讓人感恩的了！謝謝你們！真心感謝！​​​ 」

(中時電子報)