雲林北港朝天宮被列入警示景點，但上午未出現人潮，廟方分析係媽祖進香大月已過。（許素惠攝）

1968將雲林縣北港朝天宮、北港運動公園、水林通天府、褒忠市場等11處入列警示景點，但上午這些地方都未出現人潮，地方分析主因，媽祖誕辰的進香大月已過，王爺相關節慶又未到，居民如常運動及購物，沒有特別擁擠，加上學生得上課，多數勞工都在家休息。

褒忠鄉長陳建召指出，褒忠市場未被列入警示景點前，鄉公所便每天都消毒，鄉民只要做好自己的衛生防護戴口罩、保持社交距離，大可放心購物，上午居民和平日一樣採買，人沒有特別多。

北港鎮公所清潔隊也到北港朝天宮裡裡外外進行消毒，廟方防疫周全，自動酒精噴手器、體溫自動量測器等全出籠，但是香客稀稀落落。供奉溫府王爺的水林通天府也幾乎只有在地居民三三兩兩進出，並沒有人潮。此外，到北港運動公園運動的民眾，也泰半是熟面孔。

朝天宮指出，農曆3月過後就是進香的小月，進香團很少，即便假日也只有信徒各自前來，無論人多少，防疫不可少。

(中時 )