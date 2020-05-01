交通部推出高公局1968APP加強版，標示出熱點地區，提醒民眾避免前往，不過精準度低落讓民眾傻眼，更引起地方首長不滿，交通部長林佳龍1日上午前往新竹市視察大新竹車站計畫時，針對1968APP問題解釋已做滾動式調整。另外，平鎮文化公園停車場工安意外是否進行檢討？林佳龍也僅簡短表示會全力協助。

1968APP人潮警示誤差率高，甚至出現深夜時段人滿為患的指標，讓民眾質疑是阿飄多嗎？針對失真問題，林佳龍說該支APP是由行政院與中央流行疫情指揮中心做資訊平台，除了車流跟人潮資訊，提供用路人即時的指引，讓防疫期間不會人擠人。

林佳龍指出，1968APP經過各部會彙整，都是過去假日、尖峰時間人潮比較多的地點，經過討論調整後，目前功能更精準、反應相當良好，有關的地點再彙整各部會，由流行疫情指揮中心做統一的決定，再進行滾動式調整。

新竹市長林智堅也說，在地方與中央緊密合作下，台灣疫情趨於穩定，是國人同胞的驕傲，民眾對於1968APP有一些不同的檢討跟建議，新竹市府第一時間跟交通部及中央反映，都得到立即的改善，他認為中央政府作為迅速，希望大家多點鼓勵。

另外針對平鎮文化公園停車場工安意外，林佳龍表示已經責成公路總局去詳細了解，其中工程的部分是以前瞻計畫停車場補助，主要還是桃園市政府主辦，交通部也會全力來協助。

(中時 )