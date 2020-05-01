性情乖誕的「小蟲」丹尼斯羅德曼與高高在上的「籃球大帝」麥可喬丹究竟關係如何？兩人在場外可能是沒有交情的，不過根據他們多年來對彼此的言論，喬丹還是肯定羅德曼，至今也對他抱持正面態度。

羅德曼多年前曾對ESPN爆料，他跟喬丹、皮朋3人從未在場外聊天，「其實我們在公牛3年(1996-98)從沒對話過，只在球場上有，這肯定很難相信吧。」羅德曼當年刻意與隊友保持距離，這讓他能專注打球，而且喬丹本來也不是可以隨便稱兄道弟的人。

事實上，喬丹根本無法苟同羅德曼的私生活，當然也不會有私交。喬丹說：「我看過丹尼斯的生活方式，他是蠟燭兩頭燒(打球和玩樂都很拚命)，我認為他應該活不到40歲。」羅德曼曾在賭城花天酒地，勞駕喬丹親自去把他從飯店房間抓回來，沒想到隔天練球羅德曼仍然生龍活虎，可見他體質特異，他本月中就要滿59歲。

當年總教練「禪師」傑克生要找來羅德曼時，皮朋反對，但喬丹贊成。喬丹表示他對羅德曼沒有成見，只要他能拿出戰力就可以。喬丹看待隊友的態度取決於他們場上的貢獻，而不是陪他吃喝玩樂。

喬丹稱讚「禪師」的功勞之一，就是禪師「馴服」了羅德曼。羅德曼那3年都是籃板王，讓公牛全隊因此受益。羅德曼說：「我與喬丹、皮朋仍是朋友，我們不會每天通電話或出去玩，但當我們見面時，彼此都能感受到愛。」

(中時電子報)