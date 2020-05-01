太管處前難得出現停車數輛滿格狀態。（王志偉攝）

進入花蓮市的太魯閣大橋，雖未出現擁塞，但車流不斷。（王志偉攝）

在新冠肺炎零確診「激勵」下，三天的五一連假，不少遊客避開人潮示警熱點，選擇來到戶外太魯閣國家公園散心，原本依照疫情規定，太管處停車場實施減半管制措施，今天也緊急放寬車位至八成；太管處副處長張登文表示，近期搭乘遊覽車遊玩的團客較少，因此原大型車停車格也挪給小型車使用，人潮評估多出3成。

疫情延燒，為避免人潮過於集中，產生疫情破口，太管處在兩週前，在遊客中心、布洛灣、天祥三個園區內大型停車場，實施停車格減半的管制措施，機車格未管制。

截至中午觀察，在新冠肺炎連續五天零確診下，太管處停遊客中心前停車位（小客車位67格、大客車19格）上午已經停滿車輛，遊覽車只有零星進入停放，顯然團體旅遊減少，但仍有不少遊客利用連假，選擇自駕來到戶外放鬆身心。因此今早遊客中心也出現較平日更多的遊客，是清明連假以來出現最多的人流了。

太管處副處長張登文說，停車格原本實施管制減少50％，不過仍彈性調度，連假三天就依照實際情形，調整到80％內的容量管制。像是今早坐遊覽車來遊玩的情形比較少一點，因此原來大型車停車格的數量，就挪一半給小型車使用。

(中時 )