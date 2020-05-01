三仙台風景區停車未也僅5成滿。（翻攝照片／楊漢聲台東傳真）

多良車站附近交通順暢。（翻攝照片／楊漢聲台東傳真）

51連續假期起跑，台東縣未見大量返鄉人潮，主要交通南迴公路車輛雖比往常多，但仍相當順暢，台東火車站返鄉人潮也不多，最美火車站多良車站也沒出現預計人潮，研判應該是公務人上班加上路途遙遠，所以返鄉意願不大。

日前剛開園的知本天山農場，因為花期與金針山錯開，成為台東新景點，1日上午湧入1、200人次旅客，但因農場面積達3.7公頃，是目前台灣已開花的最大遍金針花海，旅客跟旅客間有足夠社交距離，不擔心受到疫情影響。

當地導遊表示，遊客量沒有預計的多，研判應該是公務人員沒有放假加上路途遙遠所導致，因此台東各處景點都沒出現爆滿人潮，1日農場賞花的遊客還是以當地人為主，預計2日才會出現返鄉人潮。

台東縣警察局表示，南迴公路北上 (屏東進入台東)車流相當順暢，並未出現大量返鄉車潮，和清明連假相比較，車流少了一半以上，三仙台風景區內停車位也僅5成滿，東河包子與其他路段交通順暢，旅客人潮分散，至於有最美火車站之稱的多良火車站也未出現人潮，旅客輛不多，交通順暢。

(中時 )