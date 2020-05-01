五一連假首日，各大風景區一早陸續湧入人潮，新北市觀旅局上午公布警示區域，新北茶壺山步道、報時山步道因車輛達管制上限，且周邊無替代動線，目前已禁止車輛進入；烏來風景區、深澳象鼻岩、猴硐、十分風景區，也啟動停車場一進一出管制；汐止姜子寮絕壁步道則因人潮達上限，不建議前往。

新北市觀旅局表示，五一連假開跑，新北市政府災害應變中心（EOC）今一早監看各景點人車流，包括石碇、瑞芳、新店、淡水等地，都出現人潮增加的警示訊號。依照作業程序，同步通知各區區長實地查驗，發現確實有遊客湧入，但還未達群聚的情況，因此未啟動人潮分流措施。

新北市觀旅局說明，新北市的監看系統與國家災害防救中心（NCDR）合作，依照輸入地點的手機定位統計，比較標準是和上個月同一時地比較，只要高出1.5倍的定位數量，系統即自動發出警訊，由於5天零確診，推估民眾出遊比例增加，警示訊號就會自動發出。

觀光局專委陳靜芳指出，像是石碇區長洪崇璉，接到警示通知，立即趕來便利超商的現場，發現原來是重機隊利用好天氣出來，先在定點集結，導致人流迅速增加，雖是虛驚一場，車友也感謝公所關心，盼能儘早恢復正常出遊。

(中時 )