民進黨立委郭國文不滿政府重防疫輕經濟，認為太過順時中會害慘台灣中小企葉，對此，國民黨桃園市議員「村長」詹江村點出郭國文憂慮原因：「台灣是因為鎖國才零確診」。網友讚賞詹江村說出重點！

郭國文29日在立院質詢經濟部長沈榮津時，竟不滿「全國都在順時中」，指太過順時中無法發展經濟，害死台灣本土企業，海外市場被他國搶佔先機。

對此，村長在臉書發文表示，「小心著點，台灣是因為鎖國才零確診，其實很多防疫錯誤方法跟心態，將來都經不起檢驗，各安天命，各自小心吧！該來的總是會來」！最後更註明「是福不是禍是禍躲不過」、「該來的總是回來」。

詹江村臉書。(摘自詹江村臉書)

而底下網友紛紛表示，「村長講出重點」、「議員邏輯完全正確」、「除非已經全民篩檢，不然就不能說0確診」、「村長加油」，但也有網友認為，「想問問，詹議員。目前狀態您有何方法」、「那請問依你的高見，有啥防疫高招？批評別人都很快，當自己處理時才能體會難處」。

網友留言。(摘自詹江村臉書)

(中時電子報)