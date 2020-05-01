團結工聯秘書長黃育德說，企業濫用非典勞動如外包，承攬，派遣等，現行法制保障不足，勞動契約，勞工保險，工會組織等各面向均需大幅強化。（李柏澔攝）

今年新冠肺炎疫情影響，五一勞動聯盟取消歷年的萬人遊行，改以記者會形式，今(1)日勞團聚集凱道高喊「勞權不能少，我要公會罩」，並提出收入保護、職場保護、就業保護、工會保護等4大訴求，呼籲政府重視。

五一行動聯盟總指揮、台北市產業總工會理事長鄭雅慧表示，相較防疫「超前部署」，紓困卻是「漏洞百出」，僅靠現行勞工保險無法涵蓋到所有勞動者，勞工紓困方案只好從受僱者，自營作業者，未投保者等不斷變更追加，凸顯政府落後局勢，各部會也缺乏橫向整合。

收入保護部分，全國產業總工會政策部副主任徐于表示，蔡政府已兩度宣示最低工資3萬的目標，現在仍不見兌現，應儘速通過「最低工資法」並逐年檢討、合理調整，也要確保勞保責任入法、提高勞退提撥率及建立基礎年金，保障所有人民不分職種退休後的收入。

職場保護部分，婦女新知秘書長、青年勞動九五聯盟理事長周于萱指出，2018年台灣名列全球工時過高第4名，生育率和人口結構都大受影響，政府應積極協助減低勞工育兒困難，並立法讓配偶享有陪產檢假，也提高配偶育嬰津貼及育嬰留停期間保費減免等機制。

就業保護部分，團結工聯秘書長黃育德說，準副總統賴清德時任行政院長時曾高喊「派遣歸零」，政府應明確立法禁止非典勞動如外包如承攬、派遣等，並提供行業別定型化勞動契約，保障非典型就業者勞動權益，也指出現行勞保無法納入「類勞工」，應重新檢討納保方式，例如勞工可直接向勞保局申請加保，而非透過單一職業工會。

工會保護部分，全國教師工會總聯合會理事長張旭政談到，目前工會組織門艦要30人，但許多小型公司人數不足30人，根本無法「工會罩」，應修正「工會法」第11條規定下修門檻。而勞動部「不當勞動行為裁決」機制，申請期限過短僅90天，編制不足以致案件調查無法落實，申請期限應延長至1年，並強化禁止不當勞動的宣導，避免雇主重複觸法。

(中時 )