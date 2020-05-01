感謝防疫第一線 金門金拌麵捐1000個口罩 13:122020/05/01 中時 李金生 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 金門金拌麵公司董事長張莉今（1）日捐贈金湖鎮公所1000個口罩，提供第一線工作伙伴使用，由鎮長陳文顧（左）代表接受。（金湖鎮公所提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台灣連續多日零確診，但防疫仍不能鬆懈。金門金拌麵公司董事長張莉今（1）日捐贈金湖鎮公所1000個口罩，提供第一線工作伙伴使用。 張莉董事長表示，新冠狀肺炎疫情蔓延全球，金湖鎮公所同仁在工作崗位的付出與奉獻，鄉親都有共睹，該公司希望表達對大家的敬意，也盼望他們也能注意自身健康，在防疫線上守住零缺點、零漏洞的成果。 陳文顧鎮長致贈感謝狀，強調國內疫情趨緩，但仍不能掉以輕心，鎮公所持續積極配合縣府政策全面備戰，攜手平安度過這波疫情難關。 (中時 ) #新冠肺炎 #疫情 #金門 #金拌麵 #張莉 #捐贈 #金湖鎮公所 #口罩 #陳文顧 也許您會感興趣 推薦閱讀 陸國務院聯防控：武漢新冠「清零」不等於全部出院 17:082020/04/27 兩岸 效率驚人！網敲碗口罩APP新功能 唐鳳做到了 12:272020/04/28 政治 莫瑞曝可能染疫 覺網球最晚回歸正常 14:282020/04/28 體育 案192也出院了！ 他們都感謝彰化醫護 15:172020/04/28 生活 新冠肺炎》美國確診人數破100萬 佔全球1／3！川普確保肉品供應不中斷 03:282020/04/29 國際 5／4第7輪口罩預購起跑 在全聯全家口罩一次領還免運 14:232020/04/29 科技 玄奘時尚系研發雷切二用口罩套 嘉惠高中職師生 一起用愛抗疫 01:112020/04/30 焦點新聞 口罩國家隊變調 偷賣發國難財 01:122020/04/30 高雄屏東澎 白宮發行新冠肺炎紀念幣？誤會一場 16:512020/04/30 國際 新冠肺炎》俄羅斯總理證實確診 其職務由第一副總理暫代 02:432020/05/01 國際 生活熱門新聞 金正恩沒死 美媒爆：腦出血失去語言能力 由叔叔胞妹掌權 - 生活 殺警無罪關鍵鑑定醫曝光！曾嗆受害家屬這句 宅神怒了 - 生活 五一連假開跑 新北這幾處人車潮已額滿、不宜再前往 - 生活 金正恩快現身？情報人士：藉病清君側 - 生活 台灣連5天0確診！何晶轉PO這手勢 網一看全想歪 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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