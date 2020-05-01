台灣連續多日零確診，但防疫仍不能鬆懈。金門金拌麵公司董事長張莉今（1）日捐贈金湖鎮公所1000個口罩，提供第一線工作伙伴使用。

張莉董事長表示，新冠狀肺炎疫情蔓延全球，金湖鎮公所同仁在工作崗位的付出與奉獻，鄉親都有共睹，該公司希望表達對大家的敬意，也盼望他們也能注意自身健康，在防疫線上守住零缺點、零漏洞的成果。

陳文顧鎮長致贈感謝狀，強調國內疫情趨緩，但仍不能掉以輕心，鎮公所持續積極配合縣府政策全面備戰，攜手平安度過這波疫情難關。

(中時 )