今天五一勞動節，卻仍有許多勞工不能因此放假，讓時代力量高雄市議員黃捷大感不捨，坦言自己過去曾任立院助理，能體會助理的艱辛，但與國會助理不同的是，地方議會助理沒辦法給予加班費，因此值此之際，她和自己的助理團隊決定與同黨助理，共同爭取編列助理加班費預算。

黃捷今在臉書粉絲團貼文指出，時代力量創黨以來，對於捍衛勞動者擁有合理合法的勞動權益立場始終一致。「自己也於上任市議員之初就向議會詢問關切，為何地方助理沒辦法給予加班費預算的編列」。

黃捷指出，「她曾任立院助理，在立院是有加班費預算編列的。因此同為第一線的助理工作者，地方議會助理也應該擁有相同的勞動權益保障」。

時代力量高雄市議員 黃捷 表態支持爭取助理加班費。(圖/翻攝自 黃捷 臉書粉專)

她強調，在今年的五一，「我的團隊助理及其他同為時代力量地方民代的助理群決定站出來籌組工會爭取加班費預算編列。正因為我們在意，所以黨內的助理們願意優先站出來做勞權議題倡議、期盼整個政治圈的勞權保障能夠被實質地落實，我絕對支持他們！」。

對於自己曾被韓粉嗆罷免、沒政績，她也秀出問政成績單，包括「落實勞檢陪鑑制」（每個會期都提每個會期都被打馬虎眼，實在很氣）、「訂定外送平台業者管理自治條例」等。

(中時電子報)