斑哥羚羊將在1個月後能與非洲動物區其他家族成員見面。（台北市立動物園提供／游念育台北傳真）

台北市立動物園曾與台灣糖業公司合作，將斑哥羚羊、蒙古野馬等動物搬遷至台東縣牧野渡假村，建立大型草食動物的第2保育基地，也順利繁衍後代，一隻斑哥羚羊（雌）與一隻弓角羚羊（雌）在5月1日清晨順利抵達台北市立動物園，接續族群繁衍的重責大任。

台北市立動物園動物繁殖狀況良好，考量「疏散、繁殖、防疫、血緣改善」等風險管理，2002年動物園與台糖合作，將部分動物移撥至台東縣池上鄉牧野渡假村照養，以有效繁殖重點保育物種，同時調節動物園的動物族群負載量，並增進東部地區學童與居民接觸野生動物保育教育及環境教育的機會。

園方表示，搬遷到台東的衛星動物族群，持續有繁殖成功的紀錄，如4年前借殖到高雄壽山動物園的侏儒河馬和2隻伊蘭羚羊，都是在池上誕生的個體，透過國內動物園間持續的專業交流與努力，讓珍貴稀有的大型草食動物能夠順利繁衍，穩定在台灣的域外保種族群。

保育員指出，2隻動物在4月30日傍晚7點多完成箱籠吊掛上車，隨即出發經由南迴公路銜接國道3號，沿途停靠清水休息站檢視動物狀況，歷時約11個小時的路程，終於平安抵達北市立動物園檢疫，預計1個月後便能至非洲動物區適應新家和其他家族成員見面。

(中時 )