44歲朱姓外送員日前送餐至新北市某社區，他見社區女性清潔工小潔（化名）單獨一人，將小潔拉至一旁樓梯間直接詢問「有沒有需求？我與老婆感情不好，想要各取所需…」所幸當時有其他住戶出現，小潔趕緊逃離現場，事發向警方報案，警訊後依違反《性平工作法》由防治組後續偵辦。

據悉，朱嫌為某知名外送品牌外送員，日前送餐至新北市板橋區某社區，步出電梯時見小潔獨自一人在清潔環境，他將小潔拉至一旁樓梯間，直接詢問對方「你幾歲？」更進一步說「有沒有需求？我與老婆感情不好，想要各取所需…」小潔嚇得不知如何是好，所幸剛好有住戶經過，小潔趕緊逃離。

小潔事後向警方報案，警方約談朱嫌到案，他辯稱，離開時看到小潔，只是想搭訕並跟對方要LINE，並無性騷擾或其他意圖。家防官認為，因小潔當時為工作期間，朱嫌當下並無碰觸私密部位等，依違反《性平工作法》由防治組後續偵辦。

(中時 )