西湖鄉第二公墓納骨塔「懷恩塔」，是鄉公所公共造產的金雞母。（巫靜婷攝）

苗栗縣西湖鄉第二公墓納骨塔「懷恩塔」，是鄉公所公共造產的金雞母，為回饋納骨塔所在地四湖村的村民，鄉公所4月30日起連2天在四湖社區活動中心就近發放回饋金，村民一早就攜帶相關證件、印章，依據鄰別排隊領取，財經課表示，村民若不克前來也能擇日到公所辦理。

西湖第二公墓納骨塔懷恩塔環境清幽，1998啟用至今，多次榮獲公共造產競賽佳績，販售納骨塔位的收入為公所的重要財源，原回饋金規畫用來支應地方小型建設，如建置排水溝、駁坎等，但公所考量應回饋在地村民，同年修正《殯葬設施使用管理自治條例》，回饋金改為現金發放，讓村民更有感。

西湖鄉公所每年依據納骨塔營收，將盈餘的5％作為回饋金，由於懷恩塔啟用達22年，去年塔位已滿載飽和，營收相對減少，因此回饋金不如往年，財經課指出，今年共發出約35萬元給四湖村民，近700人受惠，每人可領取400元，其中設籍8鄰納骨塔主要所在地者，回饋金較高，每人可領到1700元。

西湖鄉長高阿賜表示，歷屆鄉長推動之下，第2座納骨塔拿到建築執照後，已順利於4月27日破土動工，將花費420個工作天完工，主體建築為6樓，共有1萬8000個塔位、1000個牌位，待明年底拿到使用執照，再將正式對外銷售，供應民眾殯葬所需，也充裕地方自治財源。

(中時 )