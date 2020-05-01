今日樂天桃猿本季首次在桃園球場迎戰中信兄弟，賽前隊史累計999勝，千勝紀錄可能在象猿3連戰中達成，本季桃猿一枝獨秀，勝率高達8成18相當驚人，最快今日達成中職第4支千勝球隊，若達成將是史上第2快。

本季樂天桃猿在主場分別迎戰統一獅、富邦悍將都贏球，已在桃園球場取得5連勝。樂天桃猿前身從第一金剛開始計算，經過La new熊、Lamigo桃猿，目前1931場拿下999勝，其中有328勝是在桃園棒球場拿下，主場優勢對於桃猿隊來說相當明顯。

此外中職目前有3支千勝球隊，分別是統一獅、中信兄弟（前身兄弟象）、富邦悍將（前身俊國熊、興農牛、義大犀牛），樂天桃猿將成為第4支。前3支最快達成千勝的是統一獅，僅用1862場於2009年6月6日達成史上首支千勝隊伍，目前第2快的是兄弟象於2010年用2038場達成，因此只要桃猿在2038場前達成，就能超車兄弟，成為史上第2快千勝球隊。

不過可惜的是，因為閉門比賽，因此桃猿歷史性的千勝卻沒有球迷能一同慶祝，但預計將推出紀念商品與球迷同樂。

(中時 )