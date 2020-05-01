金鑽鳳梨香氣濃郁，品質好可達甜度15度，質地細軟。（周麗蘭攝）

雲林縣政府與創新的水果品牌「福八」合作，把雲林的金鑽鳳梨賣到外國。（周麗蘭攝）

古坑鄉是雲林縣的鳳梨主要產區，圖為果農把鳳梨載到古坑鄉果菜市場賣給大盤商。

新冠肺炎疫情衝擊鳳梨內銷、外銷，雲林縣政府與創新的水果品牌「福八」合作，把雲林的金鑽鳳梨賣到外國，縣府也與雲林縣農會合作主攻國內客群，1箱6顆宅配到家360元，已熱銷3000箱。

縣長張麗善表示，這段時間民眾減少出門，活動、聚會也少了，直接面臨衝擊的就是農民，農產品銷路受阻，鳳梨的生長期18個月，4月、5月正是金鑽鳳梨（台農17號）盛產，縣府積極亡羊補牢，尋找行銷通路。

張麗善說，目前有一些國家有糧食供應問題，希望能把雲林優良農特產品外銷， 但管道並並非一時可建立，剛好我們找到「福八」水果品牌團隊，盼藉由他們的行銷經驗把通路打開，使雲林縣農產品藉由行銷方法疏散出去。

福八公司表示，他們有影像、設計、通路人才，團隊成員以年輕人為主，今年目標是協助雲林縣各類水果及農產品，達成100萬台斤銷售量。

雲林縣鳳梨種植面積384公頃，產量占全台7％，古坑鄉是主產區，目前產地價格約每台斤8到10元。

雲林縣農會供銷部4月起推出鳳梨團購措施，每箱6顆360元（10至12公斤），甜度15度以上，外縣市運費加100元，第一批熱銷3000箱，目前推出第二批。

(中時 )