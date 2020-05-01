南投縣合歡山客服務中心車流不斷，警方出動宣導佩戴口罩，保持社交距離。（交通部公路總局／盧金足台中傳真）

五一連續假期首日，中台灣天氣晴朗，為防 疫悶在家的民眾紛紛出遊，1日南投縣合歡山武嶺即湧進很多遊客，很多車友騎單車飆上山，合歡山武嶺與停車場恢復熱鬧景象，溪頭也出現車潮，一度造成塞車達1公里，但業者露出笑容，希望這三天連假人潮帶來錢潮，南投縣警局仁愛分局上緊發條，派出員警到場勸導民眾佩戴口罩，輕鬆遊玩，防疫不能鬆懈。

南投縣風景區管理所長張昭貴表示，為了降低群聚感染風險，五一連假將採人流管制，清境農場上限值為7400人，清境高空觀景步道上限值為2000人、溪頭自然保育園區上限值4400人，如達上限值即實施人流管制，日月潭則以停車場數量達5成時實施管制。

以往南投各熱門的風景區，假日常吸引大量遊客，因為今天是五一勞動節，不是全面放假，南投縣其他遊樂區入園人數還未達警戒上限，縣府訂出清境農場上限值7400人，清境高空觀景步道上限值為2000人，但直到中午遊客僅數百人，都在安全人數之內。

縣府風景區管理所長張昭貴表示，交通部觀光局日前函文通知全國各收費風景遊樂區及觀光遊樂業提出該園區人流總量管制上限值，並隨時通報，以利警示管制，達到人潮分流目標。如達上限值即由業者實施管制措施，調控進出園區內遊客人數，以發揮防疫效能，降低群聚疫情發生可能。

非收費風景區則以園區停車場作為人流管制指標，如停車數量達5成，就會發布警示提醒民眾，疏導民眾前往其他風景區旅遊。

因為五一連假，縣府針對若有大量旅遊人潮湧入縣內各大風景區，為避免風景區人多增群聚風險，成為防疫破口，縣府配合中央政策落實風景區人流管制措施，並加強防疫宣導，希望旅遊民眾都能安心快樂出遊，平安健康回家。

業者都配合於風景區入口處張貼宣導海報，提醒遊客無論室內或空曠場域務必保持安全社交距離，並儘量配戴口罩。對於轄下收費管理之風景區，輔以定時廣播提醒民眾保持社交距離，及不定期進入園區宣導，避免群聚情形，連假期間，聯合警察局、衛生局到風景區進行熱點宣導，提醒民眾配合落實防疫作為。

觀光處提醒，國家景區、觀光遊樂業人流警示管制資訊可透過交通部觀光局官網或1968APP取得，縣管風景區人流警示管制資訊可透過縣府「走進南投」官網了解各風景區管制情形，作為旅遊規劃參考，讓連假旅遊更方便。

(中時 )