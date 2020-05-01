藝人夏如芝和張捷2019年同遊大阪曝光戀情，今年3月登記結婚升格人妻，今日在臉書PO影片宣布喜訊懷孕4個月，得知懷孕、即將升格母親心情，夏如芝表示非常開心，「因為張捷跟我，都一直有把生寶寶，列在我們的計畫裡，他比我更開心。」
夏如芝透過經紀公司表示，由於懷孕初期身體狀況比較不穏定，她尊從長輩建議，等身體穏定再公開的習俗，等到超過3個月，身體狀況都穩定下來，才開始拍攝企劃分享好消息。
夏如芝透露，目前預產期是9月底，懷孕初期的前3個月比較不舒服，頭痛的很嚴重，加上胃口變差，所以反而變瘦了。至於頭痛的問題，醫生說是因夏如芝本來就長期偏頭痛，孕期所有原本身體有的症狀，都會放大，所以她的頭痛是正常的，只是會比較辛苦。而兩人婚後尚未拍婚紗，目前考慮身體不舒服不急著拍，婚禮也會等生完小孩再辦。
夏如芝和張捷透過影片公佈喜訊，邀請藝人好朋友魏蔓、黃河、Teddy陳向熙、林柏妤一起上頻道節目，和夏如芝和張捷一起猜猜腹中的小朋友是男孩還是女孩。夏如芝說，男生女生都好，只希望健康好帶，現場也公布答案是女兒，小名叫「小芝麻」。
(中時 )
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