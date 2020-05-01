中華職棒領先全球開打，備受國際矚目，各隊紛紛推出英文轉播服務，中信兄弟也將於本月5日起之主場賽事與愛爾達合作提供英文轉播，並找來前洋投、現任兄弟國際球探艾迪頓當球評，預計下半季開始加入。另外，許多外國球迷來信詢問如何購買中信兄弟商品，甚至有球迷自製中信兄弟服裝，中信兄弟商品部自即日起也開始提供美國、日本、韓國之海外銷售服務！

中信兄弟與MOD愛爾達電視合作，將於5月5日起之臺中洲際主場賽事提供英文轉播服務，英文主播將由愛爾達主播吳昇府和洪志瑋擔任，球評則由熟悉球隊事務的艾迪頓（Nick Additon）及阮柏緯（Papa）擔任。艾迪頓曾以選手身份為中信兄弟效力多年，現任中信兄弟國際球探，目前人在美國，預計將於下半季加入講評陣容；阮柏緯曾任多年外籍總教練翻譯，現任農場主管特助，也將為大家帶來首場英文轉播的講評服務。兩位最了解中信兄弟的球評，將帶給球迷最專業、最新的球隊訊息。

特別來賓部分，將邀請到中信兄弟二軍投手教練鄭錡鴻（Chi-hung Cheng）及備受球迷愛戴的「萊公主」萊福力（Mitch Lively）。鄭錡鴻曾於小聯盟奮戰六年，返台後仍多次於季後前往美國自主訓練，擁有豐富的國際觀及棒球經驗可以與大家分享；來台打球已進入第三年的萊福力，受訪時曾多次表達他非常喜歡台灣的生活，與隊友相處融洽，也常在個人社群媒體分享生活，備受球迷喜愛。5月5日首場英文轉播服務將由球評阮柏緯及嘉賓萊福力與大家見面，萊福力將和全世界球迷分享他的台灣棒球生活。

5月5日於臺中洲際棒球場開打的傳統好戲「獅象大戰」，將推出英文轉播服務，國內球迷可透過MOD愛爾達體育1台收看，海外球迷則可於中信兄弟Twitter官方帳號「CTBC Brothers」收看中信兄弟主場賽事的英文轉播！

此外，即日起中信兄弟將提供「商品海外銷售服務」，首波開放國家為美國、日本及韓國（備註：各國家運費請參考網站說明。）喜愛中信兄弟的球迷朋友，歡迎一起「黃袍」加身，鎖定官方轉播平台，為猛象軍團加油！

即日起中信兄弟將提供「商品海外銷售服務」，首波開放國家為美國、日本及韓國。（中信兄弟提供）

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