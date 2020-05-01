頭份六合國小新建校舍去年8月才啟用。〔謝明俊攝〕

頭份六合國小社區共讀站「品閱館」內特別採取色彩多樣化設計。〔謝明俊攝〕

頭份六合國小社區共讀站「品閱館」內專設小窩居。〔謝明俊攝〕

六合國小內協和廣場也在1日上午啟用。〔謝明俊攝〕

六合國小內協和廣場也在1日上午啟用。〔謝明俊攝〕

苗栗縣長徐耀昌1日上午主持苗栗縣第21座六合國小社區共讀站「品閱館」啟用儀式，並陪小朋友看書。〔謝明俊攝〕

頭份六合國小社區共讀站「品閱館」，1日上午舉行啟用儀式，為苗栗縣第21座社區共讀站，苗栗縣長徐耀昌非常重視社區共讀站，預計今年全縣將完成31座共讀站，希望能提升縣民閱讀興趣及素養。

六合國小是在2017年規畫拆除舊有校舍，新建校舍，在設計規畫時即遵照徐耀昌縣長在各小學內廣設社區共讀站的政策，將學校圖書館併入新校舍空間規畫內，新校舍於2019年8月完工啟用後，縣府撥款250萬元供圖書館購置設備及圖書等，於5月1日正式啟用。

六合國小傑出校友瓷林公司董事長林光清，為感念母校栽培，在新校舍啟建時，個人捐贈300萬元給母校建設之用，校方利用這筆經費來將新校舍旁的空地，打造成協和廣場，以綠地結合老樹，聯結新的社區共讀站，成為校內一個最有綠意的空間，1日上午同時舉行廣場啟用儀式。

六合國小社區共讀站命名為「品閱館」，館內刻意採用明亮色彩材質，運用色彩營造不同的閱讀區塊，包括：吧台區、小窩居、樂齡閱讀區、多功能閱讀區、新書展示區、舞台表演區及主題閱覽區等，並以淺藍色流水及粉色大魚，展現悠遊其中意境。

(中時 )