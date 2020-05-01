慰問鐵警及李承翰家屬 陳家欽：不要氣餒 13:472020/05/01 中時 張亦惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 警政署長陳家欽（左）到鐵路警察局嘉義分駐所慰問基層員警。（張亦惠攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 昨天嘉義地方法院一審宣判鐵路殺警案鄭嫌無罪引起社會譁然，1日上午警政署長陳家欽先到鐵路警察局嘉義分駐所慰問鐵路警察，隨後到李承翰家中慰問家屬，陳家欽也表示，雖然失望但不要氣餒，會組律師團與檢方研究如何上訴。 陳家欽安慰李承翰家屬，雖對判決失望但不要氣餒，警政署不會放棄，會找律師跟檢方研究如何上訴，至於判決是否打擊基層員警士氣跟信心，陳也表示，同仁在感情及心理上定會受到衝擊，鼓勵他們不要氣餒，大家在自己的崗位上，保護人民安全，會繼續加油。 (中時 ) #李承翰 #家屬 #判決 #上訴 #研究 也許您會感興趣 推薦閱讀 鐵警李承翰遭刺死 兇嫌因「精神問題」一審判處無罪50萬交保 10:252020/04/30 社會 刺殺警察李承翰嫌判無罪 李父臉色鐵青怒斥「太離譜」 10:492020/04/30 社會 鐵路勇警遇刺殉職嫌犯50萬交保 老父母泣：縱虎歸山 11:592020/04/30 社會 不靠撫卹金過活 殉職勇警父母家庭代工謀生 12:022020/04/30 社會 鄭嫌殺鐵警無罪 李父：至少要無期徒刑 15:152020/04/30 社會 刺殺鐵警獲判無罪 侯友宜：非常遺憾 17:042020/04/30 政治 殺警獲判無罪 李承翰母親悲痛：別讓兒子的犧牲毫無價值 23:022020/04/30 社會 見過李承翰父母！ 精神科醫：很可憐但不影響判斷 08:492020/05/01 生活 台鐵殺警獲判無罪 羅友志酸台灣司法「進步可大呢」 09:592020/05/01 娛樂 殺警案判無罪 蔡英文總統表態了 11:582020/05/01 政治 社會熱門新聞 高中女慘淪洩慾工具 男師新婚隔天帶她奔摩鐵 - 社會 繼「蝴蝶高清無碼」片「小豬與蝴蝶親密」片也外流 - 男女 美魔女約戰小鮮肉 升天一炮值42萬 - 社會 極品人妻玩車震 人夫司機兼把風 - 社會 正妹伴娘9分鐘愛愛片外流 男主角竟是閨蜜老公 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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