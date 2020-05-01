昨天嘉義地方法院一審宣判鐵路殺警案鄭嫌無罪引起社會譁然，1日上午警政署長陳家欽先到鐵路警察局嘉義分駐所慰問鐵路警察，隨後到李承翰家中慰問家屬，陳家欽也表示，雖然失望但不要氣餒，會組律師團與檢方研究如何上訴。

陳家欽安慰李承翰家屬，雖對判決失望但不要氣餒，警政署不會放棄，會找律師跟檢方研究如何上訴，至於判決是否打擊基層員警士氣跟信心，陳也表示，同仁在感情及心理上定會受到衝擊，鼓勵他們不要氣餒，大家在自己的崗位上，保護人民安全，會繼續加油。

(中時 )