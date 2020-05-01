新冠肺炎疫情重創全球經濟，造成全球股、債市大幅下跌，勞動基金短期績效亦受到衝擊，今年截至 3月底， 整體勞動基金評價後收益數為-4712.5 億元，收益率-11.16％，繼金融海嘯以來的最慘紀錄。

勞動基金運用局資料統計，截至今年3月底止，整體勞動基金規模為4兆2852億元，其中，新制勞退基金規模為2兆4970億元，舊制勞退基金規模為9390億元，勞保基金規模為6902億元，就保基金規模為1351億元，職災保護專款規模為110億元，積欠工資墊償基金規模為129億元。

基金局表示，截至今年3月底，首季整體勞動基金評價後收益數為負4712.5億元，收益率為負11.16％。

3月份受到新冠肺炎疫情持續在全球肆虐，我國新、舊制勞退基金、勞工保險基金、就保基金、職災保護專款及積欠工資墊償基金收益率分別為-11.37％、-13.37％、-10.33％、0.45％、0.23％及-1.40％，另受衛生福利部委託管理之國民年金保險基金規模為 3334 億 元，收益數為-370.6 億元，收益率為-10.49％。

？基金局指出，新冠肺炎疫情嚴重拖累全球經濟與失業率， 各國亦紛紛祭出強力挽救措施，以減緩疫情所帶來金融市場及經濟的流 動風險，後續疫情若能受到控制而趨緩，重啟經濟活動，景氣復甦動能則能露出曙光。

勞動基金運用局將持續觀察疫情後續控管情形，及其對 全球經濟成長影響情形等，審慎建構穩健的資產配置，加強風險管控， 以降低疫情對基金收益之衝擊，保障勞工經濟安全與退休生活。

(中時 )