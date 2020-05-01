（取自AIT臉書）

世界衛生大會（WHA）預計在本月登場，美國在台協會（AIT）今天在官方臉書啟動「世界衛生大會倒數計時」系列貼文，支持台灣的國際參與。

AIT表示，美國堅信台灣在世界衛生中扮演要角，且應以觀察員的身分受邀參加本月將召開的世界衛生大會。將台灣納入世界衛生大會將有助於實現全民健康「Health For All」的目標，並幫助台灣與世界分享其成功預防新冠病毒的 ＃台灣模式。

AIT指出，即日起至世界衛生大會召開，每天都會分享貼文聲援台灣參與世界衛生大會及擴大其國際舞台。

WHA過往均在每年五月間於瑞士日內瓦召開，今年受到新冠肺炎疫情影響，各國實施國境管制、封城等措施，極有可能以線上會議方式舉行。不過，外交部日前坦言，今年以觀察員身份受邀參與WHA的機率「微乎其微」。

台美上月初召開虛擬論壇討論如何擴大台灣國際參與，與會者討論到恢復台灣在世界衛生大會觀察員身份上所進行的努力，以及讓台灣與世界衛生組織透過其他途徑，建立更緊密的協調。

美方認為，與台灣及理念相近的國家共同拓展台灣的國際參與，是這項努力的重要環節。台灣擁有蓬勃發展的民主體制，也是一股良善的力量，若能更加瞭解「台灣模式」，以及台灣帶給國際社會的慷慨貢獻和專業知識，世界各國將能獲益良多。

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(中時 )