全家振興經濟學再加碼，繼第一波祭出多項商品優惠，第二坡振興經濟方案今（5/1）天開跑，全家表示，整個五月都推出「周末滿額贈購物金」活動，全家會員只要於五、六、日三天到門市購物消費滿500元，就送200元購物金（相當於6折起），周周都可享此滿額回饋，換算下來，每名會員最高可獲得1,000元購物金。

全家指出，五月有五個周末，以每周限量回饋100萬筆，每筆回饋200元購物金為計算，此次全家振興經濟活動，預計將送出高達10億元購物金！

全家並強調，此波振興回饋跟原本店內的商品折扣不衝突，只要最終折扣後結帳金額滿500元，均可享回饋200元購物金（6/10前以簡訊通知發放），且店內所有商品（除了菸品、商品預售、遊戲點數等以外），就連門市預購商品都適用，如最近正在進行的母親節預購檔期就包含在內，滿額機會更高。

全家也推薦目前門市商品享回饋金的優惠方案，如「Beyond Meat未來漢堡排」原價499元，優惠價299元，一次購買2盒扣掉購物金回饋後，只要398元，相當於原價的4折；全家自有品牌FamilyMart collection鹼性離子水、小分子氣泡水，整箱購入扣掉購物金回饋後，也可享5折左右優惠。

此外，透過回饋金優惠也能同時做公益。全家販售之用來幫助弱勢家庭的「村里平安箱」，一箱原價500元，於活動期間內購入，扣掉購物金的回饋，一箱只要300元，讓民眾公益享優惠、愛心不打折。

除了振興優惠外，全家也宣布，跟悠遊卡公司獨家合作，5/1～5/31民眾只要持悠遊卡到全家消費滿200元，天天都可享立馬折抵20元，相當於9折起優惠，共限量70萬組，也可搭配上述「周末滿額贈購物金」活動，優惠更加乘。

(工商 )