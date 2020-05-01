日本4月製造業PMI終值 11年來最低 13:442020/05/01 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 日本周五公布的製造業調查顯示，4月工廠活動萎縮情況比初估更糟，因新冠肺炎使該國經濟表現雪上加霜，產品訂單和產出皆加速下滑。 日本4月自分銀行製造業採購經理人指數（PMI）經季調後終值為41.9，低於3月的44.8，寫下2009年4月以來最低，也遜於上周公布的初值43.7，顯示製造業衰退更深。 該調查指出，4月的製造業生產與新訂單也都創2009年初以來最快萎縮速度，反映疫情打擊海內外需求，工廠關門並且訂單取消。 (工商 ) #製造業 #PMI #終值 #來最低 #萎縮 也許您會感興趣 推薦閱讀 路透預估：大陸4月官方製造業PMI料降至51 15:062020/04/28 兩岸 陸4月製造業PMI為50.8％ 月跌1.2個百分點 10:372020/04/30 兩岸 陸經濟受海外疫情衝擊顯現 財新4月PMI降至49.4％ 10:372020/04/30 兩岸 陸4月官方製造業PMI報50.8略遜預期 10:582020/04/30 財經 陸4月財新製造業PMI回落至49.4陷入收縮區間 11:232020/04/30 財經 陸4月官方製造業PMI 50.8％ 較上月回落 12:572020/04/30 兩岸 陸PMI下滑 經濟復甦艱辛 04:102020/05/01 產業財經 陸製造業PMI ４月還有50.8 04:102020/05/01 財經要聞 製造業景氣 恐全年都亮黃藍燈 04:102020/05/01 財經要聞 市場解讀PMI 復甦路坎坷 紓困應加速 04:102020/05/01 全球財經 財經熱門新聞 川普驚爆1句解脫！油價狂噴有救了 - 財經 不靠川普喬！油價逆天暴彈 曝3大關鍵 - 財經 勞工紓困貸款每人10萬 一張表看哪些行庫可受理申請 - 財經 【理財達人2】8年級生遇股災 狂押這2檔暴賺千萬 - 財經 油價又高潮！OPEC驚人絕招 死空頭小心 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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