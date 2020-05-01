日本周五公布的製造業調查顯示，4月工廠活動萎縮情況比初估更糟，因新冠肺炎使該國經濟表現雪上加霜，產品訂單和產出皆加速下滑。

日本4月自分銀行製造業採購經理人指數（PMI）經季調後終值為41.9，低於3月的44.8，寫下2009年4月以來最低，也遜於上周公布的初值43.7，顯示製造業衰退更深。

該調查指出，4月的製造業生產與新訂單也都創2009年初以來最快萎縮速度，反映疫情打擊海內外需求，工廠關門並且訂單取消。

(工商 )