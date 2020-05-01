（牛津分析台灣第一季GDP貢獻來源，內需呈現負數。圖／牛津經濟研究院）

牛津經濟研究院今（1）日指出，儘管台灣今年第一季GDP年增率僅下降到1.5％、季減率也下降1.5％，相較世界各國表現良好，可是台灣無法排除被全球需求下降的拖累，預計第二季經濟表現會更為疲軟，因此仍維持4月間預估台灣2020年全年GDP將萎縮0.6％的看法。

主計總處30日公布今第1季GDP（國內生產毛額）概估1.54％，較2月預測數1.8％下修0.26個百分點。主計總處表示，第1季出口表現優於預期，但疫情延燒，導致民間消費不如預期。

牛津經濟研究院表示，疫情期間民間消費疲弱，反映在對第一季GDP的貢獻比上（如圖），消費者情緒非常低迷，相較於2019年第四季民間消費增長+ 2.6％，2020年第一季出現 -1％。

另一方面，全球貿易因防疫限制受到干擾，支柱之一的支撐台灣經濟之一的出／進口，該院分析，分別出現了 -2.9％和 -4.9％，服務貿易尤其受到影響，由於跨境旅遊限制，第一季遊客人數同比下降了57％。

資本形成總額部份，如圖分析，2019年第四季正增長10.5％，2020年第一季年增3.1％，雖大幅放緩、仍維持正成長，至於政府消費也增長至3.7％。

牛津經濟研究院指出，隨著全球需求下降，對台灣出口和投資的負面影響，將在第二季度加深。台灣3月份製造業景氣跌至2009年初以來的最低水平，第一季度出口訂單也顯得疲軟。

然而，疫情期間台灣的多項突出表現，該院認為，對台灣國內經濟能帶來助力，包括進行中的5G部署、晶片需求成長，有助於電子零件出口和技術相關投資。此外，疫情雖然造成勞動市場壓力上升，構成景氣回溫的拖累因素之一，但政府的財政擴大紓困範圍及對象，能緩解疫情的衝擊，因此預計台灣2020年GDP仍將萎縮0.6％。

(工商 )